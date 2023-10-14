شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعات تصفيات أمم أوروبا 2024 بعد انتهاء مباريات الجمعة 13-10-2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تغير ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024 وذلك بعد نهاية لقاءات اليوم الجمعة حيث نجحت ثلاثة منتخبات في حسم عبورها رسميًا وهم فرنسا والبرتغال وبلجيكا. ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024 ويأتي ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024 وفق ما يلي:- المجموعة الأولى 1- اسكتلندا.. 15 نقطة. 2- إسبانيا.. 12 نقطة. 3- النرويج.. 10 نقاط. 4- جورجيا.. 4 نقاط 5- قبرص.. دون نقاط. المجموعة الثانية 1- فرنسا.. 18 نقطة 2- اليونان.. 12 نقطة 3- هولندا.. 9 نقاط 4- ايرلندا.. 3 نقاط. 5- جبل طارق.. دون نقاط. المجموعة الثالثة 1- إنجلترا 13 نقطة 2- إيطاليا 7 نقاط 3- أوكرانيا.. 7 نقاط 4- شمال مقدونيا.. 7 نقاط 5- مالطا.. دون نقاط المجموعة الرابعة 1- تركيا.. 13 نقطة 2- كرواتيا.. 1- نقاط 3- أرمينيا.. 7 نقاط 4- ويلز.. 7 نقاط 5- لاتفيا.. 3 نقاط المجموعة الخامسة 1- ألبانيا.. 13 نقطة 2- بولندا.. 9 نقاط 3- التشيك.. 8 نقاط 4- مولدوفا.. 8 نقاط 5- جزر فارو.. نقطة واحدة المجموعة السادسة 1- بلجيكا.. 16 نقطة 2- النمسا.. 13 نقطة 3- السويد.. 6 نقاط 4- أذربيجان.. 4 نقاط 5- إستونيا.. نقطة واحدة المجموعة السابعة 1- المجر.. 10 نقاط 2- صربيا.. 10 نقاط 3- الجبل الأسود.. 8 نقاط 4- بلغاريا.. نقطتين 5- ليتوانيا.. نقطتين المجموعة الثامنة 1- سلوفينيا.. 13 نقطة 2- الدنمارك.. 13 نقطة 3- فنلندا.. 12 نقطة 4- كازاخستان.. 12 نقطة 5- أيرلندا الشمالية.. 3 نقاط 6- سان مارينو.. دون نقاط المجموعة التاسعة 1- سويسرا.. 14 نقطة 2- رومانيا.. 13 نقطة 3- إسرائيل.. 11 نقطة 4- كوسوفو.. 7 نقاط 5- بيلاروسيا.. 5 نقاط 6- أندورا.. نقطتين المجموعة العاشرة 1- البرتغال.. 21 نقطة 2- سلوفاكيا.. 13 نقطة 3- لوكسمبورج.. 11 نقطة 4- البوسنة والهرسك.. 9 نقاط 5- آيسلندا.. 7 نقاط 6- ليختنشتاين.. دون نقاط