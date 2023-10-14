شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة نارية من عمرو أديب لـ محمد صلاح - تعرف عليها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة نارية إلى محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول الكرةي، بشأن موقفه من الأحداث المتصاعدة بين إسرائيل وفلسطين.

واستنكر الإعلامي عمرو أديب، صمت محمد صلاح تجاه الأحداث والهجوم الذي يتعرض له الفلسطينين، الذي يعاني تحت نيران القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف.

عمرو أديب: الناس كلها شايفاك فخر العرب

ووجه عمرو أديب من خلال برنامجه "الحكاية" رسالة قوية لمحمد صلاح قائلًا: "الناس كلها شايفاك إنك فخر العرب.. وفخر العرب مش لازم أبدًا يتخلى عن العرب وهما محتاجينه، أنا عارف إنك محترم ولديك مشاعر نبيلة تجاه أخواتنا الفلسطنيين".

وواصل: " قد يكون هناك سياسة داخل النادى ولكن أنت قوى ومحبوب وموهوب، ولا يستطيع أحد أن يؤذيك، محدش هيزعل إنك واقف بجانب أهلك ودينك".

واضاف عمرو أديب: "أنت أمام الاختيار والوقت لم ينفذ وكلمتك داخل المجتمع الذي تتواجد فيه بألف".

واختتم أديب رسالته قائلًا: "لو قارنت الإعلام الإنجليزى بأى إعلام آخر فى أوروبا هتلاقى قدر من التوازن، ماتخافش كلنا جنبك ومعاك".



وكان عدد من نجوم الكرة المصرية قد أعلنوا دعمهم للشعب الفلسطيني وعلي رأسهم محمد النني، نجم نادي أرسنال الإنجليزي.