شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لـ محمد صلاح قبل مباراة مصر والجزائر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - خسر النجم الدولي محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024، لصالح الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير.

سون يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

وتفوق سون، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام في جائزة لاعب الشهر على كل من: محمد صلاح (ليفربول)، بيدرو نيتو (وولفرهامبتون)، جارود بوين (وست هام)، جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)، أولي واتكينز (أستون فيلا)، كيران تريبيير (نيوكاسل).

بوستيكوجلو مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

وحصد جائزة أفضل مدرب في الشهر أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام، متفوقا على كل من مايكل آرتيتا «أرسنال»، يورجن كلوب «ليفربول»، إيدي هاو، وأوناي إيمري «أستون فيلا»

ويتواجد محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب الجزائر.