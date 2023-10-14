بالأرقام.. نتائج انتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء الإسكندرية



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أسفرت انتخابات التجديد النصفي بالنقابة الفرعية للأطباء بالإسكندرية، التي جرت أمس الجمعة، عن فوز الدكتور عبدالمنعم فوزي بمنصب نقيب أطباء الإسكندرية بعد حصوله 719 صوتا وفق ما أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وجاءت نتائج المتنافسين على منصب نقيب الأطباء بالإسكندرية وفق ترتيب الأصوات "الدكتور عبدالمنعم فوزي 719 صوتا، تلاه الدكتور أحمد يوسف 657 صوتا، الدكتور عصام يوسف 114 صوتا، الدكتور ياسر قشطة 90 صوتا، وحصلت الدكتورة أميرة أبو العلا 43 صوتا.

وفاز 3 مرشحين بمقاعد عضوية المجلس فوق السن كل من "الدكتورة دعاء جنينة بنتيجة 874 صوتا، والدكتور أحمد صبري بنتيجة 869 صوتا، والدكتور محمد أبو جبل بنتيجة 841 صوتا.

كما فاز 3 مرشحين بمقاعد العضوية تحت السن كل من "الدكتور محمد حسن بنتيجة 875 صوتا، الدكتورة أسماء خليفة بنتيجة 841 صوتا، والدكتور إبراهيم الطحان بنتيجة 740 صوتاً .

وبلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت المسجلين بالنقابة الفرعية للأطباء بالإسكندرية 28 ألف و 516 طبيب لهم حق التصويت

وسجل عدد الأصوات على مقعد رئيس النقابة الفرعية 1640 صوتا، بلغت منهم عدد الأصوات الصحيحة 1623 وعدد الأصوات الباطلة 17 صوتًا.

وسجلت الأصوات الصحيحة على مقاعد فوق السن 1563 صوتا صحيحا فيما بلغت عدد الأصوات الباطلة 77 صوتا، من إجمالي عدد 1640 صوتا.

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة بالاقتراع بمقاعد العضوية تحت السن 1559 صوتا فيما بلغت الأصوات الباطلة 83 صوتا، من إجمالي عدد 1640 صوتا.

وانعقدت الانتخابات تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار أحمد عبدالستار، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار طاهر عبدالمقصود الوكيل العام الأول بهيئة النيابة الإدارية والمستشار مصطفى سلطان الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية.