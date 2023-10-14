جثة و22 مصابًا في انقلاب أتوبيس بسوهاج



محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شخص مصرعه وأصيب 22 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، في حادث انقلاب أتوبيس نقل جماعي على الطريق الصحراوي الشرقي، دائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفيات، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب أتوبيس نقل جماعي على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج/ البحر الأحمر" عند نقطة الكيلو 90 دائرة مركز شرطة أخميم.

انتقل إلى مكان البلاغ مأمور وضباط مركز شرطة أخميم، وسيارات الإسعاف، ونتج عن الحادث مصرع سائق الأتوبيس، وإصابة 22 شخصًا آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات أن الأتوبيس الذي تعرض للحادث قادمًا من محافظة الأقصر في طريقه لمحافظة القاهرة، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفيات سوهاج الجامعي، وسوهاج التعليمي، وسوهاج العام.

وينشر "الخليج 365" أسماء ال9 مصابين الذين جرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي، وهم كل من: حسين صابر 25 عامًا يقيم شبرا مصابًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، وشخص آخر في العقد الخامس من العمر مجهول الهوية مصابًا باشتباه نزيف بالمخ وكسر بعظام الجمجمة وجرح قطعي بالرأس وحالته العامة خطيرة، ورجب سعيد أحمد 34 عامًا يقيم قنا مصابًا بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، محمد عبدالله لظمي 22 عامًا ويقيم ساقلتة مصابًا بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، وحسين خالد العزمي 20 عامًا يقيم الأقصر مصابًا ببتر في القدم اليمنى، وعمر محمد عبداللطيف 19عامًا يقيم الأقصر مصابًا بكدمات وجروح متفرقة بالجسد، وعلي عزت محمود 22 عامًا يقيم قنا مصابًا بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، وعزت محمود 56 عامًا يقيم قنا مصابًا بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، وسيدة مجهولة الهوية مصابة بكسور وجروح متفرقة بالجسد وفقد للوعي.

ومن جهته انتقل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتفقد حالة مصابي الحادث الذين جرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي؛ للاطمئنان عليهم، بحضور الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد النحاس مدير مستشفى سوهاج الجامعي.

وتابع المحافظ عملية نقل المصابين، واطمأن على الخدمات الطبية المقدمة لهم، موجهًا بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين حتى تماثلهم للشفاء.