البنا نقيبا لأطباء بني سويف



محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أسفرت انتخابات نقابة الأطباء الفرعية ببني سويف عن فوز الدكتور عماد البنا رئيس قسم العظام بالمستشفى الجامعي بمقعد نقيب الأطباء بعد تغلبه على الدكتور مصطفى هارون النقيب السابق بفارق 556 صوتا.

كما فاز على مقعدي فوق السن الدكتور صفوت عبد الغفار استشاري الجراحة العامة بعد حصوله على 523 صوتا، والدكتور أيمن عبد الباسط الأستاذ بقسم العظام بكلية طب بني سويف، وحصل على 555 صوتا وعلى مقعدي تحت السن فاز الطبيبين أيمن هنداوي بـ 625 صوتا، و عمرو نادي بـ 704 صوت.

يذكر أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم 950 صوتا من بينهم 948 صوتا صحيحا، وعدد الأصوات الباطلة اثنين فقط.