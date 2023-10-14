تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - ينتظر عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة عدد من المباريات في مختلف ملاعب العالم اليوم السبت الموافق 14 من شهر أكتوبر الحالي على رأسها مواجهة منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم ونظيره منتخب مالطة الأول لكرة القدم في الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة "يورو 2024"، بالإضافة إلى بعض المباريات الودية منها كوت ديفوار ضد المغرب وأمريكا مع ألمانيا



وتأتي مباريات اليوم السبت الموافق 14 من شهر أكتوبر الحالي على النحو التالي:

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة

أيرلندا الشمالية X سان مارينو – 4 عصرًا

أوكرانيا X مقدونيا الشمالية – 4 عصرًا

بلغاريا X ليتوانيا – 7 مساء-Sky Sport Uno Italia

سلوفينيا X فنلندا – 7 مساء

المجر X صربيا – 9.45 مساء -Sky Sport Uno Italia

الدنمارك X كازاخستان – 9.45 مساء

إيطاليا X مالطا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات دولية ودية

ليبريا X ليبيا – 1 ظهرًا

النيجرX الصومال – 6:30 مساء

كوت ديفوار X المغرب – 8 مساء

أمريكا X ألمانيا – 10 مساء