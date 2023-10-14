شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من إبنة جوارديولا على القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أثارت ماريا إبنة الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي الجدل بشأن موقفها من الأزمة الفلسطينية.

ابنة جوارديولا تدعم القضية الفلسطينية

ونشرت ماريا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، قائلة: هل هذا حقًا ما سنفعله الآن؟ مجرد الجلوس ومشاهدة الإبادة الجماعية تحدث على التلفاز؟ وبعد عقود من الآن، عندما يُدرج ذلك في كتب التاريخ، ينظر الجميع حولهم إلى بعضهم البعض ويتساءلون: كيف حدث ذلك؟”.

وواصلت: “لأول مرة أفهم حقًا كيف أمكن للفظائع الجماعية أن تحدث عبر التاريخ مرارًا وتكرارً، نحن لا نتعلم أبدا”.

وتابعت ماريا: “ما الذي يجب أن يكون عليه عدد الوفيات قبل أن يتحدث شخص ما أخيرًا ضد هذا الجنون ويحث على ضبط النفس، متى يموت ما يكفي من الفلسطينيين؟”.

وأضافت: “أفهم أن الكثير منا خائفون من التحدث، أفهم أننا نخشى أن نقول الشيء الخطأ، لكنني لن أبقى صامتة وأعيش مع حقيقة أنني لم أتحدث مطلقًا عندما ارتكبت فظائع بهذا الحجم بسبب الخوف، يمكننا أن نعرب عن إدانتنا الكاملة لما تفعله الحكومة الإسرائيلية ونؤكد أيضًا إيماننا الثابت بالقيمة المتساوية لحياة الفلسطينيين، دون التحريض على الكراهية ضد المجتمعات اليهودية، شعب آخر مضطهد، وفي الواقع، فإن العديد من اليهود والإسرائيليين، في خضم حزنهم العميق ومعرفة آلام الاضطهاد جيدًا، امتلكوا الشجاعة والقوة ليكونوا أول من يفعل ذلك”.

وأكدت: “إننا نشاهد شعبًا محتلًا ومضطهدًا يواجه الإبادة على يد دولة نووية بدعم كامل من العالم الغربي، هذه ليست ولم تكن أبدا معركة متكافئة، إنها الآن مذبحة على نطاق لا أعتقد أنني رأيته في حياتي”.

وواصلت ابنة جوارديولا حديثها قائلة: “تم إسقاط 6000 قنبلة في 6 أيام بالفعل، على شريط من الأرض يبلغ طوله 25 ميلًا فقط وعرضه 7.5 ميلًا في أوسع نقطة، أحياء بأكملها سويت بالأرض، تم القضاء على العائلات، المستشفيات تنهار تحت وطأة الضحايا، على عدد سكان يبلغ 2 مليون نسمة نصفهم من الأطفال، و70% منهم لاجئون، والآن التهجير القسري لمليون شخص، إن خيار الهجرة القسرية أو الموت هو تطهير عرقي، وحقيقة أنه من المستحيل أن يغادر هذا العدد الكبير في ذلك الوقت يعني أن هذا أصبح الآن إبادة جماعية”.

وأختتمت نجلة مدرب مانشستر سيتي حديثها قائلة: “لقد ذهبنا إلى ما هو أبعد من مجرد الدعاء من أجل السلام، وكل حياة ثمينة، والجمل التي تم نشرها لإظهار أنك قمت بجزء من النشاط الأدائي، تبين أنك تقصد ذلك، إذا كان لديك أي نوع من المنصات الآن، يجب استخدامها لنتكلم. لأنه أصبح من الواضح بشكل صارخ أن العالم سعيد بالدخول في حالة رعب لا توصف لم نشهدها حتى عناء محاولة منع ذلك”.