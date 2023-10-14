شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماعي الحر: الرئيس السيسى كشف سياسة مصر الداعمة للسلام بشأن قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت المستشارة الدكتورة عصمت الميرغني، مؤسس ورئيسة حزب الاجتماعي الحر، بكلمات الرئيس السيسي خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية، مؤكدة أنها أظهرت وكشفت للجميع موقف مصر من القضية الفلسطينية والمتمثل في السلام الشامل.

وأكدت الميرغني، أن موقف الدولة المصرية ثابت وراسخ إزاء القضية الفلسطينية والمتمثل في السلام العادل وإقامة دولة فلسطين عبر حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

وقالت عصمت الميرغني، إن القيادة السياسية تحرص دائما على دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية، كما أنها تدعم فلسطين شعبا وحكومة وبذلت مصر بقيادة الرئيس السيسى جهودا كبيرة من أجل تهدئة الأوضاع في فلسطين ووقف نزيف الدماء.

وأشارت إلي أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، تضمنت رسائل هامة للمجتمع الدولي الذي يجب أن يتحمل مسؤوليته إزاء الشعب الفلسطيني.