أعلن الجيش الإسرائيلي، بحسب ما نقلت عنه قناة "الجزيرة"، "أنّنا قصفنا هدفًا لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، ردًّا على إطلاق أجسام طائرة اخترقت إسرائيل وتمّ اعتراضها".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: قصفنا هدفًا لـ"حزب الله" في جنوب لبنان ردًا على إطلاق أجسام طائرة تم اعتراضها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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