أعربت الأمانة العامة لـ"​منظمة التعاون الإسلامي​"، عن رفضها المطلق وإدانتها "لدعوات إسرائيل، قوّة الاحتلال، للتّهجير القسري لأبناء ​الشعب الفلسطيني​، ومحاولات ترحيل الأزمة الإنسانيّة الّتي يفاقمها الاحتلال الإسرائيلي إلى دول الجوار". وأبدت في بيان، إدانتها بشدّة لـ"منع وصول المستلزمات الدّوائيّة والإغاثيّة والاحتياجات الأساسيّة إلى ​قطاع غزة​"، معتبرةً ذلك "عقابًا جماعيًّا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدّولي الإنساني"، مجدّدةً مطالبتها ​المجتمع الدولي​ بـ"التّحرّك العاجل، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف أشكال ​العدوان الإسرائيلي​ كافّة على الشّعب الفلسطيني، الّذي ينذر بوقوع كارثة إنسانيّة غير مسبوقة". وأكّدت "ضرورة توفير ممرّات إنسانيّة لتوفير الاحتياجات الأساسيّة لقطاع غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة التعاون الإسلامي رفضت دعوات التهجير القسري للفلسطينيين: العدوان الإسرائيلي ينذر بوقوع كارثة إنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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