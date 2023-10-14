"بي بي سي": تعرض أحد فرقنا الصحفية للاعتداء والاحتجاز تحت تهديد السلاح من قبل الشرطة الإسرائيلية

أعلنت شبكة "بي بي سي- BBC" البريطانيّة، أنّ "صحفيّيها الّذين كانوا يغطّون الهجوم على ​إسرائيل​، تعرّضوا الليلة الماضية للاعتداء والاحتجاز تحت تهديد السّلاح، بعد أن أوقفتهم الشرطة في مدينة ​تل أبيب​ الإسرائيليّة"، مشيرةً إلى أنّ "مهند توتنجي وهيثم أبو دياب وفريق "بي بي سي عربي" كانوا في طريقهم إلى أحد الفنادق، عندما تمّ اعتراض سيّارتهم".

وأوضحت أنّه "تمّ سحب السّيّارة الّتي تحمل علامة "تلفزيون" بالخط الأحمر، وتمّ تفتيشهم ودفعهم باتجاه الحائط". وأكّد متحدّث باسم "بي بي سي"، أنّ "الصحفيّين يجب أن يكونوا قادرين على تغطية الصّراع في إسرائيل و​غزة​ بحرّيّة".

وذكر توتونجي وأبو دياب "أنّهما عرّفا بنفسيهما على أنّهما صحفيّان في "بي بي سي"، وأظهرا للشّرطة بطاقات الهويّة الصّحفيّة". وأفاد توتنجي أثناء محاولته تصوير الحادثة، بأنّه "تمّ رمي هاتفه على الأرض، وضُرب على رقبته".