مشيداً بتصريحات بوتين.. برلماني: استمرار الجرائم الإسرائيلية سببه صمت المجتمع الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

وصف الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي أكد فيها الدعوات الموجهة للفلسطينيين للمغادرة إلى سيناء ليست أمراً يمكن أن يؤدي إلى السلام وأن غزة جزء من أرض فلسطين التاريخية بالمهمة والحاسمة والتي جاءت في توقيت مهم للرد على كل من يرددون مثل هذه الأمور.

وقال "رمزي"، إنه يجب على المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته أن يعي هذه التصريحات من الرئيس الروسي، مؤكداً أن انهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين لايتطلب سوى الضغط الحقيقي من المجتمع الدولي بصفة عامة ومن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية، وجميع الدول الكبرى والمحبة للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية في مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي وعربدتها وتدنيسها واقتحاماتها المستمرة للمقدمات الإسلامية والمسيحية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سببه صمت وتخاذل المجتمع الدولى الذى يقف ولايزال يقف صامتاً ومتفرجاً على جميع أنواع جرائم الحرب والإبادة التي تقوم بها سلطات الاحتلال.