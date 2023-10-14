بينها الأرز والسكر.. اليوم بدء تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

يبدأ اليوم السبت تطبيق مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع استراتيجية والتي التي أعلنت عنها الحكومة.

ومن ضمن السلع التي سيتم تخفيضها وفقا لمبادرة الحكومة، الفول، العدس، الألبان، الجبن الأبيض، المكرونة، السكر، الأرز، زيت الطعام.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أفاد بأنه تم تحديد 7 مجموعات من السلع الرئيسة، التى سيبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح بين 15 و25%، مضيفًا أن هناك عددا من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها بالفعل، مشيرًا إلى أنه سيكون مُوضحًا كتابة الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.

وذكر رئيس مجلس الوزراء أنه تم اتخاذ قرارات من وزير المالية وتوقيعها من قبل رئيس الوزراء، بشأن تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لهذه السلع ولمدة 6 أشهر، حتى نضمن انخفاض الأسعار، ويعقُبه استقرار في سعر هذه المنتجات، مضيفًا: "لا نريد مجرد انخفاض وقتي لفترة زمنية محدودة، لذا تم التوافق على استمرار تنفيذ نفس الآليات المطلوبة من البنك المركزي وزارة المالية والوزارات المعنية لفترة غير محدودة بحيث تكون 6 أشهر على الأقل؛ حتى نطمئن إلى انخفاض وثبات أسعار السلع المعلنة بنسب تتراوح ما بين 15% و25% للمجموعة الـ7 الأولى، وفيما يخص الدواجن والبيض ستكون بنسبة حوالي 15%".