"النشرة": سقوط شظايا صاروخ أطلقه الجيش الإسرائيلي ليلًا على أسطح منازل في إبل السقي

أفاد مراسل "الخليج 365" في الجنوب، بأنّ "عند نو السّاعة الثّانية من بعد منتصف اللّيل، دوت أصوات انفجارات قويّة، ليتبيّن أنّها ناجمة عن انفجار صاروخ اعتراضي أطلقه الجيش الإسرائيلي وسقطت شظاياه على أسطح المنازل السكنيّة في بلدة إبل السقي، وسط إطلاق قنابل مضيئة فوق موقع الجيش الإسرائيلي في الرمثا، وفوق راميا والوزاني ومزارع شبعا".
وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم بحسب ما نقلت عنه قناة "الجزيرة"، "أنّنا قصفنا هدفًا لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، ردًّا على إطلاق أجسام طائرة اخترقت إسرائيل وتمّ اعتراضها".
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