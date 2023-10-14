"النشرة": سقوط شظايا صاروخ أطلقه الجيش الإسرائيلي ليلًا على أسطح منازل في إبل السقي

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في الجنوب، بأنّ "عند نو السّاعة الثّانية من بعد منتصف اللّيل، دوت أصوات انفجارات قويّة، ليتبيّن أنّها ناجمة عن انفجار ​صاروخ​ اعتراضي أطلقه ​الجيش الإسرائيلي​ وسقطت شظاياه على أسطح المنازل السكنيّة في بلدة ​إبل السقي​، وسط إطلاق قنابل مضيئة فوق موقع الجيش الإسرائيلي في ​الرمثا​، وفوق راميا والوزاني و​مزارع شبعا​".

وكان قد أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، في وقت سابق اليوم بحسب ما نقلت عنه قناة "الجزيرة"، "أنّنا قصفنا هدفًا لـ"حزب الله" في ​جنوب لبنان​، ردًّا على إطلاق أجسام طائرة اخترقت إسرائيل وتمّ اعتراضها".