ولي عهد البحرين أكد أمام وزير خارجية أميركا أهمية حماية المدنيين ووقف التصعيد في غزة

أكّد ولي عهد ​البحرين​ ‏الأمير ​سلمان بن حمد آل خليفة​، "ضرورة فتح ممرّات إنسانيّة عاجلة لإدخال المساعدات الطّبيّة والإغاثيّة والغذاء والماء والكهرباء إلى ​قطاع غزة​، وأهميّة حماية المدنيّين ووقف التّصعيد"، مشيرًا إلى "موقف البحرين في دعم وتأييد جهود السّلام الشّامل، ووقف وتجنّب العنف الّذي يهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي".

وشدّد، خلال لقائه وزير الخارجيّة الأميركيّة ​أنتوني بلينكن​، على أنّ "البحرين تدعم المساعي الإقليميّة والدّوليّة كافّة الحريصة على تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة، لما يمثّله من أساسٍ لمواصلة تحقيق مسارات التّنمية لدول وشعوب المنطقة والعالم"، منوّهًا بـ"دور ​الولايات المتحدة الأميركية​ إلى جانب الدّول الشّقيقة والصّديقة والحليفة، في ترسيخ ركائز الأمن والسّلم الدوليَّين".

ونوّه بن حمد أيضًا "بما وصلت إليه مسارات العلاقات الثّنائيّة بين البحرين والولايات المتّحدة الصّديقة، من مستويات متقدّمة أسهمت في تعزيز الشّراكة الاستراتيجيّة الفاعلة الّتي تجمع البلدين الصّديقين على مختلف الأصعدة".