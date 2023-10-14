وزير خارجية الكويت رفض دعوات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة: لرفع الحصار فورًا

أكّد وزير الخارجيّة الكويتيّة الشّيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، "رفض دولة الكويت القاطع لدعوات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيّين القسري من قطاع غزة، واستمرار التّصعيد وعمليّات القتل والتّدمير العشوائي، الّذي يُعدّ خرقًا للقانون الدّولي والإنساني".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "تلك الدّعوات ستؤدّي إلى مزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني، الّذي يعاني من قصف وحصار أدّى إلى سقوط مئات الضّحايا الأبرياء"، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ"التّدخّل الفوري لإيقاف هذا التّصعيد الخطير، ووضع حدّ لهذه الحرب الشّعواء الّتي لا تفرّق بين الأهداف المدنيّة والعسكريّة".
ودعا وزير الخارجيّة إلى "إيقاف استهداف المدنيّين، وأن يضطّلع الجميع بمسؤوليّاته سياسيًّا وإنسانيًّا، وأن يقوم المجتمع الدولي وعلى الفور بالتّحرّك نحو رفع الحصار، وضمان دخول المساعدات الإنسانيّة والطّبيّة، وتوفير الغذاء والمياه للشعب الفلسطيني الشّقيق من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها التّابعة والمنظّمات غير الحكوميّة المعنيّة بالشّؤون الإنسانيّة".
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