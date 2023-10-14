الآلاف تظاهروا في نيويورك دعمًا للفلسطينيين وللمطالبة بإنهاء "الاحتلال الإسرائيلي"

ذكرت "وكالة الصحّافة الفرنسيّة- أ.ف.ب"، أنّ "آلاف الأشخاص تظاهروا في وسط مدينة ​نيويورك​، للمطالبة بإنهاء "الاحتلال ال​إسرائيل​ي" والتّنديد بدعم ​الولايات المتحدة الأميركية​ لإسرائيل"، مشيرةً إلى أنّ "المتظاهرين لوّحوا بالأعلام ال​فلسطين​يّة في شارع برودواي، بالقرب من ​تايمز سكوير​، ودعوا إلى "تحرير فلسطين"، متّهمين إسرائيل بارتكاب إبادة جماعيّة".

وكانت قد نفّذت حركة "حماس" هجومًا مباغتًا السّبت الماضي على عدد من المدن الإسرائيليّة، أدّى إلى مقتل أكثر من ألف مدني في إسرائيل. وردّت الأخيرة بقصف مكثف وعنيف على قطاع غزة، تسبّب بمقتل نحو 1900 فلسطيني، من بينهم 614 طفلا و370 امرأة، ودعت السكان المدنيّين إلى إخلاء شمال القطاع المحاصر، ما ينذر بهجوم برّي واسع النّطاق.