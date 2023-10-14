اردوغان: التنظيمات الإرهابية التي تعمل على تقسيم سوريا تستقوي بالولايات المتحدة

أكّد الرّئيس التّركي رجب طيب اردوغان، "أنّنا سنواصل اتخاذ الخطوات الّتي يتطلّبها أمننا القومي"، معربًا عن استهجانه "إسقاط الولايات المتحدة الأميركية مسيّرةً تركيّةً في سوريا، أثناء مكافحتها التّنظيمات الإرهابيّة، على الرّغم من أنّ البلدين شريكان في حلف شمال الأطلسي".
وأشار، في كلمة له في ختام "منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الإفريقي" الرّابع، في اسطنبول، إلى أنّ "الأنشطة الّتي تقوم بها الولايات المتّحدة مع أذرع "بي كي كي" الإرهابي في سوريا، تشكّل تهديدًا كبيرًا للأمن القومي التّركي"، لافتًا إلى أنّ "التّنظيمات الإرهابيّة الّتي تعمل على تقسيم سوريا، تستقوي بالولايات المتّحدة".
وشدّد اردوغان على "عزم تركيا القضاء على منابع التّنظيمات الإرهابيّة دون النّظر إلى من يقف خلفها"، مركّزًا على أنّ "تركيا الدّولة الوحيدة في "الناتو" الّتي واجهت تنظيم "داعش" وجهّا لوجه، وقدّمت الشّهداء في سبيل ذلك وألحقت به الهزيمة".
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