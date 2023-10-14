"الأحرار" استنكر الاعتداء الإسرائيلي على إعلاميين في علما الشعب: لتحييدهم عن أي استهداف

أعربت أمانة الإعلام في "​حزب الوطنيين الأحرار​"، عن استنكارها "الاعتداء الإسرائيلي المباشر الّذي تعرّض له فريقٌ من الإعلاميّين، أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية المواجهات الحدوديّة في ​علما الشعب​".

وأهابت في بيان، بجميع الجهات المتنازعة "احترام المواثيق الّتي تضمن حرّيّة عمل الصّحافيّين وحمايتهم"، متقدّمةً "بأحرّ التّعازي من عائلة المصوّر الشّهيد عصام عبدالله ومن وكالة "رويترز" والأسرة الصّحافيّة"، ومتمنّيةً "الشّفاء للجرحى: كارمن جوخدار، كريستين عاصي، ثائر كاظم، ماهر عبد اللطيف، وإيلي براخيا".

وأكّدت أمانة الإعلام "ضرورة تحييد الصّحافيّين وطواقم عملهم عن أيّ استهداف، تسهيلًا للقيام بواجبهم بموضوعيّة، في إطار التزامهم بنقل الحقيقة إلى الرّأي العام".