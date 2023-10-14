ألمانيا تعلّق رحلاتها إلى بيروت بسبب التوتر في الشرق الأوسط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الألمانية «لوفتهانزا» تعليق رحلات الشركة إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى 16 أكتوبر الجاري؛ وذلك نظراً للوضع الحالي الذي يشهده الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الشركة: «علّقت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا مساء الجمعة رحلاتها إلى بيروت حتى 16 أكتوبر بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط».

وأكد المتحدث معلومات أوردها راكبان بعد تعذّر صعودهما على متن رحلة للشركة من فرانكفورت إلى بيروت.