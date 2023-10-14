11 مليار جنيه لتطوير 9 مستشفيات جامعية وإضافة 2379 سريرا.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد -

في إطار تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية في القطاع الصحي، يأتي مستهدف تطوير المستشفيات الجامعية ودخولها الخدمة"، وذلك من خلال توجيه 11 مليار جنيه لتطوير 9 مُستشفيات جامعية ودخولها الخدمة الأمر الذي يُسهم فى رفع كفاءة المستشفيات الجامعية.

ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) فأن الاستثمارات الموجهة تستهدف أيضا تطوير المنظومة العلاجية بها من خلال إضافة 2379 سرير، و 320 سرير رعاية مركزة، و 93 غرفة عمليات، و 99 جهاز غسيل فشل كلوي.

وتأتي مساعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2023/2024، لتستهدف استكمال المبادرات والمشروعات التي تستهدف تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، وبخاصة في المناطق الريفية و النائية والحدودية الارتقاء بمنظومة جودة المرافق والخدمات الصحية، تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على كافة المحافظات، وفقًا للمراحل السنة المُقرّرة، ووصول نسبة المواطنين المؤمن عليهم بالتأمين الصحي الاجتماعي الشامل إلى 100 عام 2030، تعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية.