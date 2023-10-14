"وفا": مقتل 256 فلسطينيًا وإصابة 1788 آخرين خلال 24 ساعة جراء القصف الإسرائيلي على غزة

ذكرت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، أنّ "مستشفيات ​غزة​ أعلنت مقتل 256 مواطنًا بينهم 20 طفلًا، إضافةً إلى إصابة 1788 آخرين، خلال أقلّ من 24 ساعة".

وأشارت "وفا" إلى أنّ "الطّيران الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات عنيفة على المناطق الشّماليّة والغربيّة من مدينة غزة، استهدفت منازل المواطنين ومحيط بعض المستشفيات وأبراجًا سكنيّةً"، موضحةً أنّ "الغارات تركّزت في حي تل الهوا ومستشفى ​القدس​ التّابع للهلال الأحمر، الّذي لجأت إليه مئات العائلات طلبًا للحماية من القصف".

وأفادت بأنّ "الطّائرات الإسرائيليّة استهدفت أيضًا أحياء الرمال ومحيط مخيّم الشّاطئ ومنطقة أبراج المخابرات والكرامة والفيروز، ودمّرت فيها عشرات المنازل والمباني السكنيّة. كما قصفت بعشرات الصّواريخ منطقتَي السودانية والواحة والمنطقة الغربيّة والشّماليّة في ​بيت لاهيا​ شمال القطاع، مستخدمةً سياسة الأرض المحروقة".

وبيّنت الوكالة أنّ "الطّيران الإسرائيلي استهدف كذلك عددًا من المنازل في ​خان يونس​، كما تعرّضت ​مدينة رفح​ إلى عشرات الغارات الّتي استهدفت أغلبيّتها منازل المواطنين، وأوقعت قتلى وجرى في صفوفهم".