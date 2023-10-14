وزير خارجية قطر: نحذّر من خطورة محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنّ "وزير الخارجيّة محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أجرى اتصالات هاتفيّة مع وزراء خارجيّة تركيا هاكان فيدان، السّعوديّة فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وسلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، جرى خلالها استعراض آخر تطوّرات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وسبل خفض التّصعيد".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "وزير الخارجيّة أعرب خلال الاتصالات، عن موقف دولة قطر الثّابت من إدانة أشكال استهداف المدنيّين كافّة، وأنّ قتل المدنيّين الأبرياء وخاصّةً النّساء والأطفال وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أيّ ذريعة".
وشدّد وزير الخارجيّة على "ضرورة فتح ممرّات إنسانيّة، لضمان وصول الإغاثة والمساعدات للأشّقاء الفلسطينيّين العالقين تحت القصف، لاسيّما في ظلّ تدهور الأوضاع بقطاع غزة"، محذّرًا من "خطورة محاولات التّهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة".
وأكّد "عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشّقيق، وحقّه في إقامة دولته المستقلّة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشّرقيّة".
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