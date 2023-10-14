جنبلاط عن استشهاد عبدالله: كم قافلة الفدائيين الذين تغتالهم إسرائيل لإخفاء جرائمها طويلة

علّق النّائب السّابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على استشهاد الصّحافي عصام عبدالله أمس، نتيجة استهداف ​إسرائيل​ي لعدد من الإعلاميين خلال تأدية واجبهم المهني في ​علما الشعب​، قائلًا: "رحمة الله عليك يا شهيد الصّحافة، يا شهيد الحقيقة. كم القافلة طويلة من شرين أبو عاقلة إلى عصام عبدالله، لهؤلاء الفدائيّين الّذين تغتالهم إسرائيل لإخفاء جرائمها".

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