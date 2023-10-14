شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يشيد بتأكيد الرئيس السيسي على الدعم الكامل للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، حسمت موقف مصر بشأن القضية الفلسطينية، حيث أكد على دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية.

وأشاد "عاشور" بحرص الرئيس السيسي على دعوة جميع الأطراف بتحييد الأطفال وخروجهم من الوضع الراهن، ودعوته للجميع بضرورة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وحول حديث الرئيس السيسي عن نعمة الأمن التي تنعم بها مصرنا، رغم اشتعال الأحداث بمحيطها الإقليمي، أكد "عاشور" أن ذلك لم يكن يأتى لولا جهود مخلصة بذلتها القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية، من أجل أن نعيش هذا الهدوء وننعم به، ما ساهم فى ظهور المشروعات والإنجازات.