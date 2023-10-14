في صحف اليوم: جهد خارجي لتجنب إشعال جبهة الجنوب وعبداللهيان أكد أن "حماس" لم تُخرِج بعد كل ما عندها

على وقع الهدوء الحذر الّذي يسود الحدود اللّبنانيّة الجنوبيّة، لا سيّما بعد التّصعيد الإسرائيلي أمس، أشارت صحيفة "الجمهوريّة" إلى أنّ "بالتوازي مع تأكيد لبنان الرسمي على اولوية الاستقرار الامني، والسعي لتجنيب لبنان تداعيات ما يحصل، وعلى الالتزام بمندرجات القرار 1701، والتشديد على دور الجيش في حماية الامن والاستقرار، والتعاون مع قوات اليونيفيل، تتوالى الإتصالات من اكثر من مستوى دولي، وتشدّد على القيادات المسؤولة العمل على إبقاء لبنان بمنأى عن الحرب الدائرة في غزة وعدم الإنخراط فيها".

وكشفت معلومات "الجمهورية" أنّ "ضمن هذا السياق، تحرّك الأميركيّون في اتجاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتلاهم مسؤولون في الامم المتحدة، وكذلك الفرنسيون الذين تحركوا على اكثر من مستوى داخلي، مشددين على تجنّب اي خطوة من شأنها أن تمدّد ما سمّاه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون النزاع الدائر في المنطقة، الى لبنان"، مبيّنةً أنّ "ضمن هذا السياق، تندرج زيارة مرتقبة لوزير الخارجية التركية هاكان فيدان الى بيروت قبل نهاية الاسبوع المقبل، يُرجّح ان تحصل يوم الخميس".

مخاوف

وركّزت الصّحيفة على أنّه "اذا كانت التطورات الميدانية التي شهدتها منطقة الحدود في الأيام الأخيرة، والتراشق المتبادل بين الجيش الاسرائيلي و"حزب الله" سواء بين المواقع العسكرية أو ما تسمّى "المناطق المفتوحة"، لم تخرج عن انضباط الجانبين ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها بينهما منذ حرب تموز في العام 2006، ما بَدا كأنه اعلان غير مباشر من قبلهما بعدم الرغبة في الذهاب الى تصعيد اكبر والدخول في مواجهة واسعة، الا انّ القراءات الامنية والسياسية تتقاطع عند اعتبار منطقة الحدود على درجة عالية من الهشاشة الامنية القابلة للاشتعال وتجاوز تلك القواعد؛ فأمن الحدود بات معلّقاً بشعرة رفيعة على الحدود مهددة بأن تنقطع مع بروز ايّ تطور غير عادي".

سيناريوهات مخيفة

أكّد مسؤول كبير، في حديث إلى "الجمهورية"، أنّ "هناك جهدًا كبيرًا يُبذل على اكثر من مستوى خارجي، لتجنّب اشعال الجبهة الجنوبية، لكن رغم ذلك، أشعر بقلق كبير، لا بل بخوف عظيم من أن تتدحرج الأمور في أيّ لحظة، خصوصاً انّ اسرائيل في حربها هذه لا تسعى فقط إلى تصفية حركة "حماس"، كهدفٍ أعلنه رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو، بل إلى فرض قواعد جديدة في المنطقة؛ وهذا الامر يَنصُبُ أمامنا سيناريوهات مخيفة".

عبداللهيان: حماس لم تُخرِج بعد كل ما عندها

لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "بعد وزير الخارجية الايراني، نظيرته الفرنسية في بيروت الاثنين، ومن بعدها نظيره التركي. الزائران الجديدان سيحملان معهما السؤال نفسه الذي يتنقل به بخشية وقلق السفراء الغربيون بين المسؤولين اللبنانيين: ماذا سيفعل حزب الله؟ وما يجب ان لا يفعله".

وأشارت إلى أنّ "سرًا حمله وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان معه في ليلة وصوله الى بيروت، الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. ليس بين المسؤولين اللبنانيين مَن يتوهّم ان الرجل يأتمنهم سرّه. المعتاد عند عبداللهيان، كما من قبله اسلافه وغالبيتهم يحطّون في بيروت ليلاً، ان تكون المقابلة الاولى مع نصرالله بعد هبوطهم او الاخيرة قبيل مغادرتهم. سرّ كل زيارة لهم فيه هو. اما المقابلات الرسمية وما يوصف بمحادثات رسمية فليس سوى الفرع من الاصل".

وذكرت "الأخبار" أنّ "مع ذلك، سمع المسؤولون اللبنانيون عبداللهيان يدلي بكمٍّ من المعطيات استنتجوا منها:

1- محاولته ملء الفراغ الناجم عن تعذّر وجود موقف عربي جامع من احداث غزة، يقف الى جانب حماس في حربها مع اسرائيل. اقترح عقد اجتماع لوزراء منظمة التعاون الاسلامي. أدرج جولته في نطاق التشاور مع قادة المنطقة حيال المرحلة المقبلة وخياراتها، والاصرار خصوصاً على التوصل الى وقف للنار، معوّلاً على أهمية الاتصال الهاتفي الذي اجراه ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بالرئيس الايراني ابراهيم رئيسي؛ وهو الاول في تواصلهما الشخصي رغم ما دار اخيراً من اجتماعات بين مسؤولي البلدين.

2- بحسب قوله "لم تُخرِج حماس سوى جزء مما تملكه في ترسانتها المسلحة، ويكاد يكون يسيراً مما لديها، وما ستظهره سيفاجئ الجميع"، جازماً بأن في وسعها المضي في المواجهة مع اسرائيل "شهوراً اخرى". لمّح بذلك الى اسلحة متطورة لدى حماس لم تستخدمها بعد، تباغت العالم بها "غير معلوم وجودها لديها".

3- اذا تجاوزت اسرائيل الخطوط الحمر، فإن المنطقة "مفتوحة على احتمالات لا حدّ لها". ما بدا قاطعاً لديه ان القرار الاسرائيلي بدعم اميركي بهجوم بري على غزة "لا تراجع عنه". الا ان فيه الخطر الحقيقي على المنطقة برمتها.

4- جولته على المنطقة ترمي الى التأكيد لحماس وغزة كما للخارج، انهما ليستا متروكتين، وهي الرسالة نفسها الى حلفاء حماس.

5- رامَ توقيت الزيارة الى الموازاة بينها وتلك التي يقوم بها نظيره الاميركي انتوني بليكن، كلٌ على بلدان محوره، للتأكيد ان إيران حاضرة بدورها في المنطقة وفي ما يجري في اسرائيل وغزة ومعنية بهما.

6- خلافاً لما شاع وتردد اكثر من مرة اخيراً كما في اليوم الاول لانفجار الحرب، اكد عبداللهيان ان حكومته لم تكن على علم بتوقيت بدء حماس حملتها العسكرية في اسرائيل. اكد "التنسيق المسبق معها" ومعرفة طهران، اضف دورها في دعم حماس والاتصالات المستمرة معها. المهم في ما ذكره عبداللهيان ان ما حدث "كان يجب ان يحدث بعد معاناة الفلسطينيين جميعهم من اسرائيل".

7- لم يستبعد توسّع نطاق الحرب الدائرة في غزة في حال اصرت اسرائيل على الاستمرار فيها وارتكاب المجازر.

8- ما استخلصه المسؤولون اللبنانيون ان القياس الفعلي لاستقرار جنوب لبنان، هو ما ستؤول اليه العمليات العسكرية في غزة بالذات، المقتصرة في الوقت الحاضر على تدمير القطاع من الجو، توطئة لهجوم بري واسع النطاق".