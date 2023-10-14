هاشم: استهداف العدو للإعلاميين لم يكن مستغرَبا لأن طبيعته الهمجية تجعله متفلتا من كل القيم

رأى عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب ​قاسم هاشم​، أنّ "استهداف العدو الإسرائيلي للإعلاميّين لم يكن مستغرَبًا، لأنّ الطّبيعة الهمجيّة والعدوانيّة تجعله متفلّتًا من كلّ القيم والمواثيق".

ولفت، في تصريح، إلى أنّ "العدو الّذي يحظى اليوم بدعم ​المجتمع الدولي​ بكلّ مسمّياته ومستوياته، لن يتوانى عن ارتكاباته العدوانيّة، وهو يمارس همجيّته غير آبه بإظهار صورته البشعة القذرة، لأنّ هذا العالم منحاز إلى الكيان الصّهيوني، حتّى لو لم يبقى عربي على وجه الأرض".

وتساءل هاشم: "أين العرب والمسلمين ممّا يصيب الفلسطينيّين، وإلى متى الصّمت المريب؟ ألم يسمع القادة والشعب العربي استغاثة النّساء والأطفال؟ وأين النّخوة والضّمير؟".