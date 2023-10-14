رأى عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب قاسم هاشم، أنّ "استهداف العدو الإسرائيلي للإعلاميّين لم يكن مستغرَبًا، لأنّ الطّبيعة الهمجيّة والعدوانيّة تجعله متفلّتًا من كلّ القيم والمواثيق".
ولفت، في تصريح، إلى أنّ "العدو الّذي يحظى اليوم بدعم المجتمع الدولي بكلّ مسمّياته ومستوياته، لن يتوانى عن ارتكاباته العدوانيّة، وهو يمارس همجيّته غير آبه بإظهار صورته البشعة القذرة، لأنّ هذا العالم منحاز إلى الكيان الصّهيوني، حتّى لو لم يبقى عربي على وجه الأرض".
وتساءل هاشم: "أين العرب والمسلمين ممّا يصيب الفلسطينيّين، وإلى متى الصّمت المريب؟ ألم يسمع القادة والشعب العربي استغاثة النّساء والأطفال؟ وأين النّخوة والضّمير؟".
كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: استهداف العدو للإعلاميين لم يكن مستغرَبا لأن طبيعته الهمجية تجعله متفلتا من كل القيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.