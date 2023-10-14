أرسلان: الجبل وبيت كل درزي شريف وديمقراطي لبناني مشرعون لكل لبناني نازح

أشار رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان، إلى أنّه "يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن استقبال أو عدم استقبال إخواننا اللّبنانيّين النّازحين، في حال وقعت الحرب لا سمح الله، والبعض يتفاخر بموقفه المخجل وتحريضه، على الرّغم من الأوضاع وحساسيّتها ودقّتها".
وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "الجبل وبيت كلّ درزي شريف وكلّ ديمقراطي لبناني، حزبيًّا كان أم مناصرًا، ودار خلدة في مقدّمهم، مشرّعون لكلّ لبناني نازحٍ وخصوصًا لأهلنا في المقاومة".
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