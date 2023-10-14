وزير الدفاع: الحقد الأعمى الإسرائيلي يستهدف مرة أخرى بهمجية الإعلام لإسكاته عن نقل الحقيقة

لفت وزير الدّفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ​موريس سليم​، إلى أنّ "الحقد الأعمى الإسرائيلي يستهدف مرّةً أخرى بهمجيّة الإعلام، لإسكاته عن نقل الحقيقة وفَضح انتهاكاته للقوانين الدّوليّة وجرائم الحرب الّتي يرتكبها". وتوجّه، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، بـ"أحرّ التّعازي إلى عائلة الشّهيد المصوّر في وكالة "رويترز" عصام عبدالله، والتّعازي موصولة إلى الإعلام اللّبناني والدّولي، والشّفاء العاجل للإعلاميّين الجرحى".

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