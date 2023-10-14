الجيش الإسرائيلي: بدء الموافقة على خطط هجومية لفرقنا استعدادًا للمناورة البرية الواسعة في غزة

أعلن المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، المقدّم دانييل هاغاري، "البدء بالموافقة على خطط هجوميّة للفرق والألويّة في الجيش الإسرائيلي، استعدادًا للمناورة البرّيّة الواسعة في قطاع ​غزة​، للمرّة الأولى منذ 15 عامًا (منذ عمليّة "الرّصاص المصبوب").

وأشار، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "حتّى الآن، هناك 265 قتيلًا من الجيش الإسرائيلي، وقمنا بتحديث 120 عائلة من المفقودين".