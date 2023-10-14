الجيش الإسرائيلي: بدء الموافقة على خطط هجومية لفرقنا استعدادًا للمناورة البرية الواسعة في غزة

أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، المقدّم دانييل هاغاري، "البدء بالموافقة على خطط هجوميّة للفرق والألويّة في الجيش الإسرائيلي، استعدادًا للمناورة البرّيّة الواسعة في قطاع غزة، للمرّة الأولى منذ 15 عامًا (منذ عمليّة "الرّصاص المصبوب").
وأشار، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "حتّى الآن، هناك 265 قتيلًا من الجيش الإسرائيلي، وقمنا بتحديث 120 عائلة من المفقودين".
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