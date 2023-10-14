الصّحافيّة كريستينا عاصي بحاجة ماسة إلى وحدات دم من فئة "+A" أو "-A" أو "+O" أو "-O"، في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت.
للتّبرّع، الرّجاء الاتّصال على: 71456870 أو 76873454، وشكرًا سلفًا للمتبرّعين.
يُذكر أنّ عاصي كان قد أُصيبت أمس، خلال الاستهداف الإسرائيلي المباشر لعدد من الصّحافيّين، خلال تأديتهم واجبهم المهني في علما الشعب بجنوب لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحافية كريستينا عاصي بحاجة ماسة إلى وحدات دم من فئة "+A" أو "-A" أو "+O" أو "-O" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.