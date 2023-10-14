الصحافية كريستينا عاصي بحاجة ماسة إلى وحدات دم من فئة "+A" أو "-A" أو "+O" أو "-O"

الصّحافيّة كريستينا عاصي بحاجة ماسة إلى وحدات دم من فئة "+A" أو "-A" أو "+O" أو "-O"، في ​مستشفى الجامعة الأميركية​ في بيروت.

للتّبرّع، الرّجاء الاتّصال على: 71456870 أو 76873454، وشكرًا سلفًا للمتبرّعين.

يُذكر أنّ عاصي كان قد أُصيبت أمس، خلال الاستهداف الإسرائيلي المباشر لعدد من الصّحافيّين، خلال تأديتهم واجبهم المهني في علما الشعب بجنوب لبنان.