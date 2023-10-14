شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قرار روسي بمجلس الأمن لوقف التصعيد بين إسرائيل وحماس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - أ ف ب

دعا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة الجمعة إلى وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة وإسرائيل، محملاً الولايات المتحدة مسؤولية استمرار النزاع بين الطرفين.

ونص مشروع قرار تقدمت به روسيا إلى مجلس الأمن الدولي واطلعت عليه وكالة فرانس برس على وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، مندداً بشدة بجميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين.

ولم يشر النص بالاسم إلى حماس التي تحكم قطاع غزة وتسلل مسلحوها السبت الماضي عبر الحدود المحصنة إلى إسرائيل، حيث قتلوا نحو 1300 شخص، وأعلنت إسرائيل أن مسلحي حركة حماس، احتجزوا قرابة 150 رهينة إسرائيلية.

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا في أعقاب جلسة مغلقة لمجلس الأمن الجمعة «نحن مقتنعون بأن مجلس الأمن يجب أن يتحرك لوضع حد لإراقة الدماء واستئناف مفاوضات السلام بهدف إقامة دولة فلسطينية كما كان يُفترض أن يفعل منذ فترة طويلة».

وأشار نيبينزيا إلى أن هناك ردود فعل إيجابية على مشروع القرار بين بعض الدول الأعضاء.

وحمّل السفير الروسي الولايات المتحدة مسؤولية الحرب التي تلوح في الأفق في الشرق الأوسط، منتقداً رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لغضها الطرف عن هجمات القوات الجوية الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية في قطاع غزة.