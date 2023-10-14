شكرا لقرائتكم خبر عن بوريل: أوروبا تتعامل مع الصين بجدية وتتوقع منها ذلك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - رويترز

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي السبت، إن رسالته إلى مسؤولين صينيين خلال زيارته لبكين كان فحواها أن بروكسل تتعامل مع الصين بجدية وتتوقع الأمر نفسه في المقابل فيما يتعلق بالقضايا الجيوسياسية والتجارة.

وأضاف بوريل خلال مؤتمر صحفي اختتم به زيارته التي استمرت ثلاثة أيام وتأجلت مرتين من قبل «التعاون مهم جداً».

وتابع «أوروبا تتعامل مع الصين بجدية، نتوقع أيضاً ألّا يُنظر إلينا من منظور علاقاتنا مع الآخرين، بل إلى شخصنا».

وقال بوريل «منذ الحرب في أوكرانيا، أصبحت أوروبا قوة جيوسياسية، نريد التحدث مع الصين بهذا النهج».

واجتمع بوريل أمس الجمعة مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي وصف المحادثات بأنها «شاملة وصريحة وودية».