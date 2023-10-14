شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الوطني في نيوزيلندا يتصدر الانتخابات العامة مبكراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدني - رويترز

حظي الحزب الوطني في نيوزيلندا بصدارة مبكرة في الانتخابات العامة في البلاد اليوم السبت.

وذكرت مفوضية الانتخابات في البلاد أن الحزب نال 41 في المئة من الأصوات الخاصة بانتخاب الأحزاب في البلاد من كل أماكن التصويت، بينما حصل حزب العمال الحاكم على 25.7 في المئة من الأصوات، وذلك بعد فرز 3.8 في المئة من إجمالي الأصوات.

وانتهى التصويت في الانتخابات العامة في نيوزيلندا الساعة السادسة بتوقيت جرينتش السبت، ومن المقرر أن تظهر النتائج الأولية في وقت لاحق اليوم.