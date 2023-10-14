سفيرة فلسطين لدى فرنسا: أولويتنا إنقاذ سكان غزة من خطر الإبادة الجماعية والتهجير القسري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت سفيرة دولة فلسطين لدى فرنسا “هالة أبو حصيرة”، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف منذ بداية الحرب على غزة.

وأضافت في تصريحات لـ “العربية”، أن الأولوية الأولى الآن هي إنقاذ سكان غزة من خطر الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي تصر السلطات الإسرائيلية على تنفيذه.

وبينت أن الدبلوماسية الفلسطينية تبذل أقصى مساعيها للتعريف بالقضية الفلسطينية، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف موحد ليسترد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.