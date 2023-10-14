محلل سياسي: إسرائيل تريد تهجير سكان شمال قطاع غزة حتى يسهل احتلاله بأقل الخسائر الممكنة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المحلل السياسي “محمد هواش”، أن إسرائيل تريد تهجير سكان قطاع غزة حتى يسهل لها عملية احتلاله بأقل الخسائر المادية والبشرية الممكنة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن ما يحدث في غزة هي عملية تهجير قسري مخالف للقانون الدولي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي من أعطت لإسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ هذه العملية.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف منذ بداية الحرب على غزة.