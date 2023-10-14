عضو في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري السابق: إسرائيل تخطط لدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين لاجتياز الحدود المصرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري السابق الدكتور “عماد جاد”، أن إسرائيل تخطط لدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين لاجتياز الحدود المصرية.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن القيادة المصرية رفضت بشكل قاطع تهجير أهالي أغزة من أراضيهم والدفع بهم باتجاه الحدود المصرية.

وبين أن السلطات الإسرائيلية كانت تخطط لتنفيذ تلك الأجندة منذ زمن، واتخذت من هجوم حماس الأخير ذريعة لتنفيذه على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف منذ بداية الحرب على غزة.