الأردن: منع المساعدات الإنسانية عن غزة “جريمة حرب”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي السبت، أن منع الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية عن قطاع غزة بمثابة “جريمة حرب”، داعيا إلى “وقف “الكارثة الإنسانية” التي يعانيها القطاع.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الصفدي قوله خلال لقائه نظيره الإيطالي أنتونيو تياني في عمان إن “منع الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية عن غزة جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة، وخرق للقانون الدولي الذي يجب أن يطبق على الجميع، ووفق معايير واحدة، وليس وفق هوية الضحية ومكان الصراع”.

وأضاف “إيصال المساعدات الإنسانية لشيوخ وأطفال ونساء غزة مسؤولية دولية أخلاقية وقانونية جماعية”، مشددا على “ضرورة وقف الكارثة الإنسانية التي يعانيها قطاع غزة مع استمرار التصعيد واستعار الحرب على غزة”.

ورأى الصفدي أن “كل يوم يمر دون وقف التصعيد والحرب ووقف الكارثة الإنسانية يدفع ثمنه الأبرياء ويضع مستقبل المنطقة كلها على طريق الصراع والعنف وعدم الاستقرار”.

وأكد أن “إدانة قتل المدنيين واستهدافهم من الجانبين موقف يجب أن يتحد المجتمع الدولي حوله”.