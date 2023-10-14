شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يخطط للعودة من الإعتزال والإنتقال لهذا النادي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة عن مفاجأة كبري حول رغبة نادي أستون فيلا في التعاقد مع النجم البلجيكي أيدين هازارد خلال الفترة المقبلة، رغم إعلان اللاعب إعتزاله منذ فترة قصيرة.

ويعتقد النادي اللندني أن هازارد ما زال قادرا علي العطاء، وأن كثرة الإصابات التي لحقت باللاعب في ريال مدريد وأنهت بمسيرته مع الميرنجي هي من أثرت بشكل ملحوظ في مسيرة اللاعب.

وأضافت التقارير أن هازارد يفكر في العدول عن قراره والعودة إلى الملاعب عبر بوابة الدوري الإنجليزي، حيث يمتلك من الذكريات أشيائا جميلة هناك.

شقيق هازارد صرح بشكل غريب، أنه يفضل إعنزال اللاعب لكرة القدم، الشئ الذي تبعه قرار اللاعب بالإعتزال بالفعل، فهل سيكون لشقيق اللاعب دورا في عودته للملاعب ؟.

مغامرة كبيرة من أستون فيلا

وسيعد تعاقد استون فيلا مع هازارد مغامرة كبيرة في الفترة الحالية، حيث سيتعاقد الفريق مع تاريخ اللاعب وذكريات الماضي والتي تغيرت كثيرا اليوم.