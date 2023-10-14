أدرعي: كل اعتداء من لبنان تتحمل مسؤوليته الحكومة اللبنانية ومن يحاول خرق الحدود نحونا سيُقتل

شدّد المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، على أنّ "كلّ اعتداء ينطلق من ​لبنان​ نحو سيادتنا، تتحمّل مسؤوليّته ​الحكومة اللبنانية​. كلّ من يحاول خرق الحدود نحو أراضينا سيتمّ قتله".

وزعم، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "الجيش استهدف اللّيلة الماضية العشرات من مخرّبي وحدة النّخبة لحركة "حماس"، الّتي قادت الهجوم الدّاعشي البربري البشع ضدّ إسرائيل السّبت الماضي. كما قامت قوّاتنا بمقتل المسؤول في القوّة الجوّيّة لـ"حماس" مراد أبو مراد، الّذي كان متورطًا قي الهجوم".

وأشار أدرعي إلى "أنّنا نرصد إرباكًا داخل قيادة "حماس"، من إخلاء السكان منازلهم جنوب مدينة ​غزة​ بسبب اختباء قيادتهم تحت المباني المدنيّة في غزة، ولأنّهم لن يتمكّنوا من الاحتماء بدروع بشريّة من المدنيّين في غزة".

وأكّد "أنّنا نركّز جهودنا في تحقيق أهداف الحرب: دحر منظّمة "حماس" وتصفية قادتها الّذين تورّطوا في الهجوم على دولتنا. هذا التّنظيم الإرهابي الدّاعشي لن يحكم غزة عسكريًّا وسياسيًّا".