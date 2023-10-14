أبو كسم دان الاعتداء الإسرائيلي على إعلاميين بالجنوب: جريمة موصوفة لن تنجح بطمس الحقيقة

أعرب رئيس "​المركز الكاثوليكي للإعلام​" الأب ​عبدو أبو كسم​، عن إدانته "استهداف القوّات الإسرائيليّة مجموعةً من الإعلاميّين في بلدة ​علما الشعب​"، مشدّدًا على أنّ "من المحزن جدًّا أن يدفع الجسم الإعلامي فاتورةً باهظةً في كلّ مرّة يمارس فيها رسالته السّامية بنقل الحقيقة الّتي نذر نفسه لها، ومن المؤسف أكثر أن يتحوّل ناقلو الخبر أنفسهم إلى الخبر".

وأشار في بيان، إلى "أنّنا في المركز الكاثوليكي للإعلام ندين بشدّة هذا الاعتداء الإسرائيلي الّذي أودى بحياة المصوّر الشّهيد عصام العبدالله، الّذي نودّعه اليوم ويودّعه ​الجنوب​ الصّامد والأبي، ونتمنّى الشّفاء العاجل للجرحى الخمسة".

وأعرب أبو كسم عن أمله في "وضع حدّ للعنف، وحماية الصّحافيّين في تغطيتهم الإعلاميّة، مؤكّدًا أنّ "هذه الجرائم الموصوفة لن تنجح في طمس الحقيقة، ولا في إخفاء الارتكابات المروّعة الّتي يمارسها المحتل لا على أرض الجنوب ولا في ​غزة​ الجريحة".