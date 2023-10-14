"كتائب القسام": قصف تل أبيب وكيبوتس "نيريم" بعدد من قذائف "الهاون"

أعلنت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "أنّنا قصفنا ​تل أبيب​ برشقة صاروخيّة، ردًّا على التّهجير واستهداف المدنيّين"، مشيرةً إلى "قصف كيبوتس "نيريم" بعدد من قذائف "الهاون"، ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وكانت قد أفادت "كتائب القسام" في وقت سابق اليوم، بـ"أنّها قصفت تجمّعات للقوّات الإسرائيلية في جفار عام في شمال شرق غزة، برشقّة صاروخيّة، وأطلقت رشقةً صاروخيّةً باتجاه مستوطنة ​سديروت​".