مصدر لـ"فرانس برس": السعودية قررت تعليق محادثات التطبيع المحتمل مع إسرائيل

كشف مصدر مقرّب من ​الحكومة السعودية​، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "السعودية قرّرت تعليق المحادثات حول التّطبيع المحتمل مع ​إسرائيل​، وأبلغت ذلك للمسؤولين الأميركيّين" الّذين يقومون برعاية المباحثات، وذلك على خلفيّة الحرب الدّائرة بين حركة "حماس" وإسرائيل في ​قطاع غزة​.

وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" أمس عن مصدرين مطّلعين، قولهما إنّ "السعودية ستجمّد خططها الهادفة إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، ممّا يشير إلى سعيها لإعادة التّفكير في أولويّات سياستها الخارجيّة، فيّ ظل تصاعد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة".