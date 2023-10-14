كشف مصدر مقرّب من الحكومة السعودية، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "السعودية قرّرت تعليق المحادثات حول التّطبيع المحتمل مع إسرائيل، وأبلغت ذلك للمسؤولين الأميركيّين" الّذين يقومون برعاية المباحثات، وذلك على خلفيّة الحرب الدّائرة بين حركة "حماس" وإسرائيل في قطاع غزة.
وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" أمس عن مصدرين مطّلعين، قولهما إنّ "السعودية ستجمّد خططها الهادفة إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، ممّا يشير إلى سعيها لإعادة التّفكير في أولويّات سياستها الخارجيّة، فيّ ظل تصاعد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لـ"فرانس برس": السعودية قررت تعليق محادثات التطبيع المحتمل مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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