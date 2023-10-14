«محادثات الأزمة» .. وزيرة الخارجية الألمانية في القاهرة

الشارقة - اميمة ياسر - تواصل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، السبت، زيارتها للشرق الأوسط بعقد محاثات أزمة في مصر بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي على غزة بعد هجوم حماس المفاجيء على الأراضي المحتلة السبت الماضي.

ومن المتوقع أن تلتقي بيربوك مع وزير الخارجية سامح شكري في العاصمة القاهرة قبل ظهر اليوم السبت، بحسب بيان للخارجية الألمانية اليوم السبت.

ومن المرجح أن تتناول المحادثات تطورات الأوضاع الإقليمية وكذلك جهود تحرير أكثر من 100 رهينة، لدى حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

كما سيبحث الجانبان الجهود المصرية لمساعدة السكان المدنيين في غزة.

وكان شكري أجرى اتصالا هاتفيا مع بيربوك السبت الماضي في إطار اتصالاته التي يجريها لاحتواء التصعيد الراهن بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية حينذاك أن الاتصال جاء "في مسعى يستهدف تنسيق الجهود الدولية لاحتواء الأزمة، لاسيما في ظل عضوية البلدين في صيغة ميونخ بشأن دعم جهود السلام".

يأتي ذلك بعد يوم من زيارة تضامنية أجرتها بيربوك إلى إسرائيل أمس الجمعة، إذ التقت نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، من بين آخرين لبحث إمكانيات دعم إسرائيل على وجه الخصوص، ومصير الرهائن الذين اختطفتهم حماس، ذلك إلى جانب مواصلة دعم المواطنين الألمان الذين يرغبون حاليا في مغادرة إسرائيل.

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، صرح أمس، بأن إسرائيل طلبت من ألمانيا ذخيرة لسفنها الحربية بعد هجوم حماس واسع النطاق. وجاءت التصريحات على هامش اجتماع لدول حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل. فضلا عن ذلك، تم طلب إمدادات دم وسترات واقية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).