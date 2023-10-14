شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحشد 7000 جندي للقيام بدوريات أمنية إضافية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت، إن ماكرون أمر بتعبئة سبعة آلاف جندي لتعزيز الدوريات الأمنية، بعد يوم من مقتل معلم طعناً في هجوم نفذه متشدد.

ورفعت فرنسا حالة التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى الجمعة، بعدما طعن رجل عمره 20 عاماً معلماً حتى الموت وأصاب اثنين آخرين بإصابات بالغة في هجوم على مدرسة بمدينة أراس في شمال فرنسا.

وذكر مكتب ماكرون أن القوات ستجري تعبئتها بحلول مساء الاثنين، حتى إشعار آخر، في إطار عملية جارية تسيّر دوريات منتظمة في وسط المدن الكبرى والمواقع السياحية.

ويأتي التأهب الأمني في ظل استضافة فرنسا بطولة كأس العالم للرجبي واستعدادها لمواجهة جنوب إفريقيا مساء السبت في الدور ربع النهائي.

واستهدفت سلسلة هجمات لمتشددين فرنسا على مدى السنوات الماضية، وكان أسوأها هجوم متزامن لمسلحين على ساحات ترفيهية ومقاهٍ في باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.