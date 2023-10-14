شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 5.3 درجة.. زلزال يضرب تايوان ولا تقارير أضرار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تايبيه - رويترز

قالت هيئة الأرصاد في تايوان إن زلزالاً قوته 5.3 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي للبلاد السبت، وتسبب في اهتزاز مبانٍ بالعاصمة تايبيه لفترة وجيزة لكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار.

وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال كان في البحر قبالة مقاطعة هوالين على عمق 7.2 كيلومتر.

وتايوان مُعرضة بشكل كبير للزلازل.

ولقي أكثر من 100 حتفهم في زلزال بجنوب تايوان في عام 2016، بينما أسفر زلزال بقوة 7.3 درجة عن مقتل أكثر من ألفي شخص في عام 1999.