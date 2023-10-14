انت الان تتابع خبر وزير الصحة من النجف: خطتنا تتضمن انشاء عدد من المشاريع الصحية الجديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الحسناوي وصل الى النجف الأشرف لمتابعة الواقع الصحي ولافتتاح عدد من المشاريع الصحية الجديدة".

وأضاف البيان أن "الحسناوي بحث مع محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي الواقع الصحي في المحافظة وافتتاح عدد من المشاريع الصحية ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي ضمن القطاع الصحي"، مشيرا الى أن "اللقاء شهد ايضا بحث واقع المؤسسات الصحية في النجف والخدمات المقدمة وإكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة واعمار وتأهيل المستشفيات الحالية".



وأكد الحسناوي على "خطة الوزارة لتطوير والتوسع بالخدمات الصحية المقدمة"، مبينا أن "الوزارة لديها خطة وضمن البرنامج الحكومي انشاء عدد من المشاريع الصحية الجديدة وضمن التخصصات التي تحتاجها المحافظة ".

وتابع البيان أن "الزيارة تأتي ضمن البرنامج الحكومي للتواصل مع المحافظات والادارات المحلية ومتابعة الواقع الصحي في المحافظة وافتتاح عدد من المشاريع الصحية".