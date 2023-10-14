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الإطاحة بداعشي في صلاح الدين

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تنفيذا لتوجيهات المراجع العليا بملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي والقبض عليهم وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع من الاطاحة باحد العناصر الارهابية في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين".

وأضافت ان "الارهابي كان يعمل بصفة مقاتل بما يسمي ديوان الجند - ولاية دجلة، والصادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (١/٤)إرهاب"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالة الى القضاء لينال جزءا العادل".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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