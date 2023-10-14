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شرط من كاساس لتحقيق نتائج أفضل في مباريات المنتخب الوطنيّ

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2023-10-14 | 10:14

شرط من كاساس لتحقيق نتائج أفضل في مباريات المنتخب الوطنيّ

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الخليج 365 – رياضة

أشاد مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس بأداءَ لاعبي الفريق العراقي الذي قدموه خلال مواجهة الفريق القطري في افتتاح بطولة الأردن الرباعية والتي انتهت بالخسارة بفارق الركلات الترجيحية بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

وقال كاساس في بيان ورد لـ الخليج 365: "لقد قدّمنا أداءً جيداً طوال دقائق المباراةِ التسعين، وكنا الطرفَ الأفضل والأكثرَ حيازةً، وكنا نستحقُ الفوزَ في المباراةِ، ولو واصلنا اللعبَ بهذه الطريقةِ في مبارياتنا المقبلة في الاستحقاقات المُستقبلية فسنخرج بنتائج أفضل من اليوم، وسيكون من الصعبِ أن نخرجَ خاسرين".

وأضاف، أن "جميع اللاعبين سواء من دخلَ أساسياً أو بديلاً كان ملتزماً بواجباته، وطبّقوا ما طلبناه منهم لدرجة أننا جمّدنا من خطورةِ المنافس على طول المباراةِ، وحصلنا على أكثر من فرصةٍ كانت كفيلةً بحسم المباراة من دون أن نذهبَ إلى ركلاتِ الترجيح".

وأوضح أن "مباراةُ قطر كانت مهمةً، وشعرنا بتحسنِ الأداء مقارنةً بالبُطولةِ الماضية التي شاركنا فيها في كأس ملك تايلاند، وباركتُ لكل اللاعبين عقبَ انتهاء الوقت الأصلي بأنهم كانوا رائعين وممتازين، ونتأمل بمواصلةَ ذلك في تصفياتِ كأس العالم 2026".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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